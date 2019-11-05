Украина Выключить отопление в Киеве из-за аномально теплой погоды не получится

2019-11-05 15:46 150

Как сообщила пресс-служба КГГА, несмотря на повышение температуры воздуха, в Киеве не планируется приостанавливать отопительный сезон.

"Систему отопления отключать не так просто. Пока отключат, надо снова будет включать. Это технологически сложный процесс. Выключать отопление в планах нет", – заявили в пресс-службе столичной администрации.

В то же время в КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что температуру теплоносителя в отопительной системе регулируют соответствии с погодными условиями.

"Выключать мы не планируем, это технологически невозможно. Регулируется у нас температура соответствии с погодными условиями", – заявили на предприятии.

Напомним, по информации КП “Киевтеплоэнерго”, по состоянию на 30 октября в Киеве отопление было включено почти в 70% жилых домов Киева. Всего же на подключение к теплоснабжению столичных домов, которое началось 25 октября, предприятию было необходимо 10 дней.

31 октября в КГГА заявили, что в столице 80% жилых домов и практически все учреждения социальной сферы были подключены к услуге централизованного отопления.

Уже 1 ноября заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что в связи с ожидаемой сменой погодных условий все столичные детские сады подготовлены к снижению температуры так как заведения оборудованы тепловыми пунктами с системой погодного регулирования.

В Киеве установилась теплая погода. В понедельник, 4 ноября, в столице даже был зафиксирован новый температурный рекорд. Столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов Цельсия. Таким образом был побит температурный рекорд 1957 года.