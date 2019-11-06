Украина ЗНО-2020: выпускникам школ разъяснили, какие будут тесты

2019-11-06 19:30 225

В характеристике сертификационной работы по определенному учебному предмету указана структура теста.

На сайте Украинского центра оценивания качества образования, в разделе ЗНО-2020 размещены актуальные характеристики сертификационных работ, критерии оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом и программы внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В характеристике сертификационной работы по определенному учебному предмету указана структура теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов и количество баллов, которые можно получить, правильно выполнив все задания теста.

Также указано время, отведенное на выполнение теста.

"Критерии оценки задания открытой формы с развернутым ответом содержат расширенную информацию о начислении баллов за выполнение заданий", - отмечается в сообщении.

Программы внешнего независимого оценивания-2020 содержат требования к уровню общеобразовательной подготовки участников по определенному учебному предмету.