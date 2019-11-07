Меркель и Столтенберг ответили на слова Макрона

Канцлер Германии и генсек Альянса не согласились со словами французкого лидера о "смети мозга НАТО".
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции Эманнуэля Макрона, озвученной в адрес НАТО. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО, передает Reuters.
По ее словам, французский лидер использовал "резкие слова", когда описывал, что НАТО переживает "смерть мозга".
"НАТО остается основой нашей безопасности", - сказала Меркель.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.
"Всегда приятно встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Германия играет ведущую роль в нашем альянсе. Мы согласны с тем, что сильный НАТО необходим для мира и безопасности в Европе, и что мы должны продолжать инвестировать, чтобы сохранить НАТО сильным", — написал он в Twitter.
Ранее президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО. Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.