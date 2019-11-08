Мир МКС отлетела от Земли еще почти на километр - орбита станции изменилась

2019-11-08 15:29 195

Орбита Международной космической станции (МКС) в пятницу, 8 ноября, была увеличена на 800 метров.

С помощью двигателей грузового корабля Прогресс МС-12 высота орбиты станции была увеличена на 800 метров и составила 416,6 километра.

Орбита станции корректируется с целью формирования баллистических условий для приземления пилотируемого корабля Союз МС-13 в Казахстане. Посадка корабля намечена на февраль будущего года. На нем возвратятся Александр Скворцов, Лука Пармитано и Кристина Кук.

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.