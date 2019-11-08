Украина "Наші Гроші" раскрыли детали нового игорного закона, который тайно готовят политики

2019-11-08 21:36 108

Проект закона о легализации игорного бизнеса создавался тайно, представители общества не имели возможности присоединиться к процессу. Законопроект опасен и не может быть принят в действующей редакции, заявил редактор сайта "Наші Гроші" Юрий Николов, сообщает Главком.

"Законопроект писался в полной темноте, представителей общества на этапе создания не подпускали вообще. Я лишь однажды полутайно проник на заседание рабочей группы, где Александр Дубинский и Борис Баум представляли его перед представителями игровой индустрии.

Я там посидел, послушал и вынес заключение, что законопроект пишется с учетом бизнес-интереса. Все "хотелочки" и дырочки тщательно учтены", - рассказал журналист.

По его данным, над разработкой проекта работали три отдельные группы юристов. Среди них был российский бизнесмен и владелец казино Борис Баум, а также Андрей Астапов - представитель юридической фирмы, которая консультирует букмекерскую сеть.

Созданный ими проект, по мнению Николова, уничтожит лотереи и классические букмекерские ставки, заменив их более опасными игровыми автоматами.

"Лотерея - это лучшее, что человечество придумало для облегчения игровой зависимости. Одни сидят на тяжелом героине, а другие карамельки едят. Да, они толстеют от карамелек, однако это их не убивает так, как наркотик. Лотерея в этом смысле должна служить той "карамелькой" - белой историей, которая отвлекает людей от тяжелых зависимостей", - поясняет журналист.

При этом пунктов с автоматами под видом лотерей предлагается открыть не менее тысячи по всей стране, под видом букмекерских пунктов только в одном Киеве появится 320 штук. Николов напоминает, что президент Зеленский, говоря о легализации игорного бизнеса, обещал совсем другое.

"Эксперты считают, что законопроект нужно отправить на доработку. Если принять его в нынешней редакции - на улицах мы получим ровно то, что есть сейчас. Возможно, уберут самые похабные киоски, однако останется все то, что мы сейчас видим - на первых этажах жилых домов, с яркими вывесками, которые привлекают людей", - отметил журналист.