ВОЙНА В Украине Милованов предлагает проводить мобилизацию по принципу лотереи: в ВСУ отреагировали

2024-01-04 22:15

 

Милованов предлагает случайно определять день и месяц и мобилизовать людей, родившихся в эту дату.

Бывший министр экономики развития и торговли, внештатный советник руководителя Офиса президента и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил свой, довольно экзотический принцип мобилизации в Украине. Такую идею он опубликовал в Facebook.

Милованов предлагает случайным образом определять день и месяц и мобилизовать именно тех, кто родился в эту дату.

"Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди которые родились в эти дни мобилизуются, другие нет. И так делает для каждой волны мобилизации", - написал Милованов.

На такую идею Милованова уже успели отреагировать пользователи соцсетей, которые отмечают, что из идеи мобилизации "сделали цирк" и в шутку предлагают так же выбирать депутатов, министров и преступников.

Также жестко отреагировали на это предложение в ВСУ.

В частности, руководитель Центра подготовки операторов БпЛА "Крук" Виктор Таран отметил, что украинская власть должна повышать социальные гарантии для военных и их семей, а не проводить "лотереи" среди потенциальных призывников.

"Член наблюдательного совета "Укроборонпрома" предлагает для воплощения идеи по мобилизации 500 000 украинцев провести по всей стране лото "Забавная мобилизация!" - кто вытащил билетик, тот идет служить. А нет- так нет. О повышении социальных гарантий военных и их семей, увеличении оклада, гарантий служить за профессию и т.д. - речь не идет", - отметил Таран.

Он отметил, что пока власть "ищет способ как спрятать себя, близкое окружение и толстосумов от мобилизации, Россия демонстрирует новую версию Ланцета, который работает по принципу "роя" - россияне запускают одновременно 20-30 дронов, которые наводятся на разные цели искусственным интеллектом.

"Выводы, кто и как готовит страну к непростому 2024 году, делайте самостоятельно", - добавил военный.
Мобилизация в Украине

Правительство в конце декабря подало в Верховную Раду законопроект, в котором прописаны некоторые нововведения по проведению мобилизации в Украине. Кабмин, в частности, предложил изменить возраст призыва-снизить до 25 лет (сейчас составляет 27).

3 января 2024 года в Верховную Раду подали альтернативный законопроект о мобилизации. Он содержит определенные правки относительно сроков демобилизации. Если Кабмин предлагал проводить ее через 36 месяцев, этим документом предлагается через 18.

subscriber subscriber

Еще по теме

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

2023-12-25 16:05

Кого из мужчин могут забрать на фронт до конца года и как Минобороны усилит контроль за мобилизацией: разъяснение

2023-10-17 19:15

Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации

2023-06-29 16:05

Залужный о скандале в Минобороны: Перекладывание вины подчиненных на руководителей вредит делу и противоречит принципам НАТО

2023-01-26 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Милованов предлагает проводить мобилизацию по принципу лотереи: в ВСУ отреагировали

2024-01-04 22:15

роССияне запретили инспекцию нескольких реакторных залов ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали тревожное заявление

2024-01-04 20:48

В ВСУ прокомментировали информацию об усилении мобилизации — так ли это

2024-01-04 20:04

Как выехать из Украины мужчинам с 1 января: что изменилось

2024-01-04 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Милованов предлагает проводить мобилизацию по принципу лотереи: в ВСУ отреагировали 2024-01-04 22:15
роССияне запретили инспекцию нескольких реакторных залов ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали тревожное заявление 2024-01-04 20:48
В ВСУ прокомментировали информацию об усилении мобилизации — так ли это 2024-01-04 20:04
Как выехать из Украины мужчинам с 1 января: что изменилось 2024-01-04 16:48