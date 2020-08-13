Украина В Украине официально легализован игорный бизнес - правила, запреты и ограничения

2020-08-13 12:16 231

В Украине сегодня начал действовать закон о легализации игорного бизнеса. Правда, вступили в силу не все пункты этого закона. Временно не будут действовать нормы о сертификации оборудования, система онлайн-мониторинга и штрафы за проведение игр без лицензии. То есть фактически рынок запустить пока не получится.

Документ охватывает сферу деятельности казино и казино-онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете.

Новый закон позволяет онлайн-покер. Однако покер на деньги (не турнир) будет возможным только в казино. Спортивный покер (турнирный покер) – спортивная игра, поэтому порядок проведения турниров определяет профильное министерство.

Также запрещаются видеолотерейные терминалы и другие устройства визуализации, то есть автоматы, которые позволяют делать ставки на результат видеоигр и работают по принципу генератора случайных чисел.

Увеличивается минимальный возраст игрока - с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований. Не могут также быть организаторами и участниками азартных игр представители государства-оккупанта.

Ранее в "Слуге народа" прогнозировали, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года. Таким образом, игорный бизнес может полностью заработать уже к следующему лету.

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