Украина "Доллар по 24 отменяется": аналитик озвучил прогноз курса валют до конца года

2019-11-09 10:00 135

Курс доллара на следующей неделе, начиная с понедельника, 11 ноября, может подняться до отметки 25 грн/$.

Такой прогноз дал финансовый аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. По его словам, снижение курса американской валюты, позволившее гривне укрепиться до 24,70 грн/$, вряд ли продолжится. Напомним, в пятницу, 8 ноября, средний курс в банках был установлен на уровне 24,66 грн/$.

Аналитик говорит, что виновником роста гривни стал аукцион ОВГЗ, который прошел в понедельник. Из-за него спрос на гривню вырос, что снизило стоимость доллара в обменниках. Однако ожидать формирования тренда на укрепление гривни в этом году уже не стоит.

"В СМИ витает информация относительно отсутствия успехов в программе с МВФ, а без нее дополнительных кредитов и инвесторов мы с вами получить не сможем. В связи с этим доллар по 24 отменяется, как минимум до момента подписания соглашения с МВФ. В случае его реализации мы сможем увидеть повышение спроса на наши облигации и, как следствие, роста гривни. В рамках этой недели фактор МВФ будет давить на гривню и позволит ей в паре с долларом откатиться до значений в 25 гривен", – сказал Пархоменко.