Украина Пенсия в Украине: Зеленский объяснил вето закона о верификации

2019-11-09 07:00 294

 

Президент Владимир Зеленский объяснил вето законопроекта №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как отмечается, глава государства внес предложения к соответствующему проекту закона и объяснил, почему он не может быть подписан в нынешней редакции.

Также стоит отметить, документом предлагается внести изменения в абзац 2 части третьей статьи 32 закона и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и абзац 2 части 7 статьи 11 закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», изложив их в новой редакции (подпункты 11, 12 пункта 2 раздела «Заключительные и переходные положения»).

«Вместе с тем предлагаемые изменения изложены без учета изменений, внесенных в названные законы в соответствии с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции» от 2 октября 2019 года № 140-ІХ, который вступил в силу 18 октября 2019 года», - указано в предложениях главы государства.

По словам Зеленского, в случае внесения изменений, предлагаемых законопроектом №1231, изменения, внесенные ЗУ № 140-ІХ в части предоставления НАПК доступа к упомянутым выше государственных реестрам, будут фактически утрачены, а указанное Национальное агентство лишено права такого автоматизированного доступа.

«Учитывая изложенное, в целях согласования положений принятых законов Украины предлагаю в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела «Заключительные и переходные положения» закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», который поступил на подпись, слова «абзац второй» заменить словами «абзац третий», - говорится в предложениях президента.

Ранее мы сообщали о том, что 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Швеции, Швейцарии, Грузии и Мексики. Отмечается, что во встречи с Зеленским участвовали Тобиас Тиберга (Швеция), Клод Вильде (Швейцария), Теймураз Шарашенидзе (Грузия) и Ольга Беатрис Гарсии Гийен (Мексика).

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