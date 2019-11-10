Украина Аномальные +20, но с дождями: уточненный прогноз по Украине от синоптики

2019-11-10 08:58 93

 

В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается теплая погода, но некоторые регионы накроют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температура воздуха поднимется до +15 градусов днем ​​и 5-7 градусов тепла ночью.

На юге дневная температура достигнет отметки +17 + 19 градусов. На западе – 11-17 градусов тепла, а в восточных областях будет +12 + 14 градусов.

Осадки в виде дождя прогнозируют на западной Украине. В остальных регионах сухо и солнечно. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве 10 ноября днем ​​синоптики обещают 15-17 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до +7 + 9 градусов. Осадки не ожидаются.

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