Мир Бацька выездной: Лукашенко впервые после снятия санкций года посетит ЕС

2019-11-11 14:13 204

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с 2016 года посетит страну Евросоюза, совершив официальный визит в Австрию. 

Напомним, долгое время визиты Лукашенко в страны Евросоюза были невозможны из-за действовавших против него личных санкций.

Однако на фоне потепления отношений с ЕС в 2016 году, вызванных в том числе позицией Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины, Брюссель снял с Беларуси практически все санкции.

После снятия мер Лукашенко несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.

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