Украина Антициклон Paloma придет в Украину: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

2019-11-11 19:00 123

Атмосферный фронт, который принес в Украину дожди, активно перемещается и уже к концу дня в понедельник, 11 ноября, покинет территорию Украины.

«Его место займет антициклон с нежным именем Paloma (Голубка). Эта „Голубка“ раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди — во вторник, 12 ноября, осадки не ожидаются. А хвостом она поднимет сильный ветер на западе и севере Украины. Между прочим, сильный ветер юго-восточного направления охватит почти всю Украину в течение 12−15 ноября», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, температура воздуха во вторник составит до + 8 + 14 градусов, на юге будет чуть теплее — до + 15 + 19 градусов.

В Киеве 12 ноября дожди не предвидятся, максимум будут туманы. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +5 + 8 градусов, днем +9 + 11 градусов.

В среду, 13 ноября, в столице потеплеет до +14 градусов, с четверга и до конца недели — похолодает до + 7 + 10 градусов.