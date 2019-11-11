Украина Антициклон Paloma придет в Украину: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

2019-11-11 19:00 123

 

Атмосферный фронт, который принес в Украину дожди, активно перемещается и уже к концу дня в понедельник, 11 ноября, покинет территорию Украины.

«Его место займет антициклон с нежным именем Paloma (Голубка). Эта „Голубка“ раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди — во вторник, 12 ноября, осадки не ожидаются. А хвостом она поднимет сильный ветер на западе и севере Украины. Между прочим, сильный ветер юго-восточного направления охватит почти всю Украину в течение 12−15 ноября», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, температура воздуха во вторник составит до + 8 + 14 градусов, на юге будет чуть теплее — до + 15 + 19 градусов.

В Киеве 12 ноября дожди не предвидятся, максимум будут туманы. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +5 + 8 градусов, днем +9 + 11 градусов.

В среду, 13 ноября, в столице потеплеет до +14 градусов, с четверга и до конца недели — похолодает до + 7 + 10 градусов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Задержанный по запросу РФ в Польше ветеран АТО Мазур заявил, что в Чечне не воевал

2019-11-11 10:13 279

видео Сенцов о разговоре Зеленского с ветеранами на Донбассе: «Стыд за президента»

2019-10-27 09:00 2205

Зеленский анонсировал новый закон о статусе ветеранов войны на Донбассе

2019-09-14 15:00 3420

В Украину идут два мощных антициклона - будет тепло и комфортно

2019-09-11 11:45 1974

Еще новости в разделе "Украина"

Антициклон Paloma придет в Украину: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

2019-11-11 19:00 123

Фермеры перекрыли дороги в 13 областях Украины

2019-11-11 17:30 147

В работе ПриватБанка произошел масштабный сбой

2019-11-11 17:00 150

фото Арсенал около моста на Шулявке - изъято более сотни снарядов, мин и гранат

2019-11-11 12:43 306
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Антициклон Paloma придет в Украину: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни 2019-11-11 19:00 123
Фермеры перекрыли дороги в 13 областях Украины 2019-11-11 17:30 147
В работе ПриватБанка произошел масштабный сбой 2019-11-11 17:00 150
фото Арсенал около моста на Шулявке - изъято более сотни снарядов, мин и гранат 2019-11-11 12:43 306

Лента

19:00 Антициклон Paloma придет в Украину: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
18:30 Меркель собирается поговорить с Путиным о ситуации в Украине
18:02 Вороненко: Если бы хоть 10% слухов о Ериняке были правдой – ему бы дали пожизненное
17:30 Фермеры перекрыли дороги в 13 областях Украины
17:00 В работе ПриватБанка произошел масштабный сбой
16:25 В результате сговора Кудрявцева с министром Бабак главой ГАСИ стал коррупционер Строкач, – СМИ
15:46 В Индии появилась неизвестная науке болезнь, от которой погибают дети
15:14 В ближайшее время Эрдоган прилетит в Киев к Зеленскому
14:45 На юго-западе Ирана обнаружили невероятно богатое месторождение нефти
14:13 Бацька выездной: Лукашенко впервые после снятия санкций года посетит ЕС