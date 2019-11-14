Мир Президент Турции Эрдоган лично вернул скандальное письмо Дональду Трампу

2019-11-14 08:39 102

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому лидеру Дональду Трампу его письмо.

"Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал турецкий президент на совместной пресс-конференции.

Напомним, в середине октября Трамп направил письмо главе Эрдогану. В письме американский лидер призвал турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в Сирии.

Эрдоган заявил, что его страна "не может забыть" резкое письмо президента США о военном наступлении Турции на Сирию.