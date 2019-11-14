Мир Украина потеряла сильнейшего защитника: Меркель отказывается бороться из-за тяжелой болезни

2019-11-14 19:30 111

Из-за недомогания канцлер Германии Ангела Меркель не будет «биться» за Украину в период возможной встречи в нормандском формате.

Такое мнение российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей выразил в интервью изданию «ГОРДОН».

«Кремлю очень важно, чтобы встреча в нормандском формате состоялась. Тем более, что морально и психологически на стороне Кремля будет президент Франции Эммануэль Макрон, что достаточно очевидно. Относительно канцлера ФРГ Ангелы Меркель… Честно говоря, ей уже все равно: она тяжело больна, покидает свой офис и точно не будет биться за Украину. Европа вообще устала от Украины», – сказал аналитик.

Он не считает правдоподобной версию, что болезнь Меркель может быть «кремлевской спецоперацией, чтобы устранить сильного западного лидера, поддерживавшего санкционный режим против РФ».

«У нее психоневрология. Очень тяжелый, неприятный диагноз, но никаких внешних влияний там не было и быть не могло. Если вы очень много и интенсивно работаете, это сказывается на здоровье», – подчеркнул Соловей.