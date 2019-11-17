Украина видео Смертельный взрыв в киевском общежитии: новые детали и видео с места трагедии

2019-11-17 10:04 108

 

В киевском общежитии на Троещине, где вечером 16 ноября произошел взрыв, погибли двое мужчин.

Граната взорвалась в комнате общежития, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Полиция Киева предварительно установила причину взрыва, прогремевшего 16 ноября в одном из общежитий столицы, а также установила личности погибших. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщает 17 ноября.

Причиной гибели людей стал взрыв гранаты. По словам начальника столичной полиции генерала Андрея Крищенко, боеприпас взорвался в комнате общежития. Также Крищенко рассказал о погибших при взрыве мужчинах.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавил генерал.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Генштабе назвали количество пострадавших при взрыве в Балаклее

2019-11-16 13:00 558

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет солнечно, сухо и тепло до +18°C

2019-11-13 12:43 447

КАРТА Сегодня перекрыли движение по Северному мосту Киева в направлении Троещины

2019-11-13 11:42 402

В ближайшее время Эрдоган прилетит в Киев к Зеленскому

2019-11-11 15:14 1125

Еще новости в разделе "Украина"

Украинских заробитчан массово вернут домой: что известно о неминуемых изменениях

2019-11-17 10:44 75

Осеннее потепление: синоптики дали прогноз на воскресенье, карта

2019-11-17 10:25 78

В Украине хотят изменить правила приема на работу

2019-11-17 10:17 93

Пенсия-2020: кто получит надбавки к выплатам

2019-11-17 10:11 135
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинских заробитчан массово вернут домой: что известно о неминуемых изменениях 2019-11-17 10:44 75
Осеннее потепление: синоптики дали прогноз на воскресенье, карта 2019-11-17 10:25 78
В Украине хотят изменить правила приема на работу 2019-11-17 10:17 93
Пенсия-2020: кто получит надбавки к выплатам 2019-11-17 10:11 135

Лента

11:00 Ученые назвали самую опасную закуску к пиву
10:44 Украинских заробитчан массово вернут домой: что известно о неминуемых изменениях
10:37 Доллар несется вниз, сделан фатальный прогноз: что ждет гривну на следующей неделе
10:32 Отбор на Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Сербия - Украина
10:25 Осеннее потепление: синоптики дали прогноз на воскресенье, карта
10:21 Украина отправила буксиры для возврата захваченных РФ кораблей после отказа их вернуть
10:17 В Украине хотят изменить правила приема на работу
10:11 Пенсия-2020: кто получит надбавки к выплатам
видео 10:04 Смертельный взрыв в киевском общежитии: новые детали и видео с места трагедии
21:00 Пішла з життя художній керівник балету Національної опери України Аніко Рехвіашвілі