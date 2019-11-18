Мир Китай запустил на орбиту сразу два мультимедийных спутника Ka-диапазона

2019-11-18 15:14 174

Китай осуществил успешный запуск двух глобальных мультимедийных спутников с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. 

"В 18:00 по пекинскому времени два спутника глобальной мультимедийной спутниковой системы KL-alpha-A и KL-alpha-B были запущены на орбиту с помощью ракеты-носителя KZ-1A / Куайчжоу-1А", – сообщает Синьхуа.

Запущенные спутники являются международным совместным коммерческим проектом, осуществляемым Академией инноваций Китая. Они в основном используются для тестирования технологии связи Ka-диапазона, а пользователь – немецкая компания.

Также отмечается, что данный запуск стал третьей миссией для ракеты-носителя KZ-1A в этом году.

Напомним, 4 ноября Китай осуществил успешный запуск спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3Б. Месяц назад, 18 октября Китай вывел на орбиту новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий.

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