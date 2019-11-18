Украина В Украине можно будет восстановить водительские права онлайн

2019-11-18 19:00 270

 

Кабмин запустит онлайн-процедуру восстановления утерянных или украденных водительских прав

В Украине вскоре можно будет восстановить утерянные или украденные права в режиме онлайн. Единственный нюанс - восстановлению подлежат права нового образца, выданные после 1 января 2013 года. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 15 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

Вскоре их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года, - подчеркнули в Кабмине.

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