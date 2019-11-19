Мир В Instagram и Facebook опять произошел масштабный сбой

2019-11-19 12:16 117

В работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой, на который пожаловались множество пользователей.

Как сообщает сервис Downdetector, 58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть и 8% сообщили о неудачных попытках воспользоваться веб-версией.

Большинство проблем с работой сети было зафиксировано в Лондоне, Париже, Лиссабоне. Порту, Монреале, Торонто, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

На сбой в Facebook жаловались преимущественно жители восточного побережья США, Мексики, бразильского Сан-Паулу и австралийского Сиднея. Среди них 80% испытывали проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

Напомним, что ранее Instagram начал скрывать число лайков под постами. Новая функция будет действовать по всему миру в тестовом режиме. Таким образом пользователей хотят отвлечь от оценок, сконцентрировав их внимание на контенте.

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