Украина фото Привязавшего к машине собаку экс-чиновнику из Хмельницкого грозит до трех лет тюрьмы

2019-11-19 09:40 201

Бывший заммэра Хмельницкого Владимир Байдич, который сейчас работает директором Госархива области, привязал свою собаку к автомобилю и протащил полтора километра по дороге. 

Очевидцы остановили живодера в Красиловском районе и вызвали полицию. Как объяснил чиновник, таким образом он хотел наказать собаку, которая якобы укусила его мать. Пса забрали волонтеры, он сильно травмирован и сейчас находится в ветеринарной клинике.

Местный сайт vsim.ua передает, что происходящее заметил солдат спецназа, который проезжал мимо. Чиновник тянул собаку на цепи за машиной. При этом пес был полностью окровавлен. По словам очевидцев, кровавые следы наблюдались в течение 1,5 километра.

Активисты собираются провести акцию протеста под управлением полиции и будут требовать наказать жестокого "хозяина" собаки. В полиции сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины Жестокое обращение с животными.

На данный момент, чиновнику за жестокость грозит наказание в виде штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен или лишение свободы сроком от шести месяцев до трех лет.

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