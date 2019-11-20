Украина видео Улетели в Киев, прилетели в Москву: пилот напугал пассажиров, перепутав города

2019-11-20 17:30 195

 

Во время рейса из Лондона, в ходе обращения к пассажирам перед посадкой, пилот перепутал Киев с Москвой.

Видеозапись недоразумения появилась на YouTube-канале Topfelya.

Стоит отметить, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время.

На размещенных в социальных сетях видео запечатлен процесс посадки самолета на взлетно-посадочной полосе, за кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве. А спустя несколько секунд исправляет себя и называет Киев.

Пассажиры поделились, что многие были в шоке, так как подумали, что сели не на тот самолет и оказались в другой стране.

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