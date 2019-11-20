Украина У Кличко рассказали, когда в Киеве исчезнут маршрутки

2019-11-20 20:00 246

На замену маршруток автобусами уйдет 5-10 лет

Чтобы избавиться от маршруток на городских маршрутах столицы, Киеву понадобится от 5 до 10 лет, заявил советник мэра Максим Бахматов в интервью LIGA.net.

“От маршруток надо избавляться в том виде, в котором они есть… Маршрутки быстро закрывает проблему (перевозки), но глобально это идет во вред. С маршрутками надо прощаться, а с людьми, которые инвестируют в маршрутки, нужно договариваться о создании совместных маршрутов, об управлении. Только не в плане маршрутных такси - неприятных, грязных, как сейчас, - а обыкновенного транспорта - автобусов”, - сказал он.

По словам Бахматова, проблема настолько объемная и критичная, что резко запретить их невозможно.

“Потому что мы должны завтра дать альтернативу в автобусах”, - пояснил он.

“Я могу показать цифры и сказать: "Ребята, вы классно зарабатываете, а давайте теперь эти деньги инвестируем в комфортные, нормальные автобусы, с нормальным графиком и вы продолжаете зарабатывать". По другому я не могу сделать. У города нет достаточно денег, чтобы мгновенно это решить. Но постепенно, год за годом, в течение 5 или 10 лет, мы обновим это все”, - говорит советник мэра.

Он также отметил, что только на троещинском маршруте оборот частных перевозчиков составляет около 1 млрд грн в год, а их доля на этом направлении - 55-60%.

“40-45% - это коммунальный транспорт, остальное - маршрутки. Получается, примерно 247 000 человек в день пользуется маршрутками”, - сказал Бахматов.