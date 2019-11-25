Украина фото Главный раввин Украины отреагировал на осквернение памятника Шолом Алейхему

2019-11-25 11:44 171

Сегодня ночью памятник классику еврейской литературы в Киеве Шолом Алейхему неизвестные разрисовали немецко-фашистской свастикой.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром..." - написал он, опубликовав фото после инцидента.

При этом в комментариях один из подписчиков страницы написал, что видеокамеры магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.

Памятник Шолом Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3, вблизи Центральной синагоги Киева.

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