Мир Оптимизация производства: Audi избавится почти от 10 тысяч работников

2019-11-29 09:12 135

В рамках оптимизации производственных мощностей знаменитый немецкий автоконцерн Audi решил сократить до 2025 года порядка 9,5 тысяч своих сотрудников.

"Производственный совет и руководство компании договорились сократить свою рабочую силу до 9,5 тыс. рабочих мест до 2025 года. Это будет происходить по демографической кривой - особенно благодаря текучести кадров и новой привлекательной программы досрочного выхода на пенсию", - говорится в сообщении компании.

Предполагается, что часть людей уйдет на пенсию, другая часть – на переквалификацию. Компания планирует создать до 2 тыс. новых позиций для экспертов в таких областях, как электромобильность и оцифровка.

Благодаря оптимизации производственных мощностей и социально приемлемой корректировке рабочих мест в Ингольштадте и Неккарзульме, Audi планирует сэкономить 6 млрд евро. Они будут инвестированы в проекты по электрификации и цифровизации.

На предприятиях Audi Ингольштадте и Неккарзульме работают порядка 61 тыс. сотрудников. Ингольштадтский завод сейчас готовится к производству электромобилей премиум-класса. В Неккарзульме электрический автомобиль Audi e-tron GT будет снят с производства уже в 2020 году.