Украина Украинским пенсионерам грозит сокращение выплат в полтора раза

2021-02-17 18:00

Вопрос введения накопительных пенсий до сих пор обсуждается. Их хотят использовать вместе с действующими солидарными пенсиями. Если это не сделать, то размер пенсий сократится в полтора раза с 28,7% до 18% от зарплаты уже в 2025 году.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная на Пенсионном форуме.

«Таким показателям есть объяснение: взносы платят 13,2 млн работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров», — отметила Лазебная. По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не произошла, Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.

При этом, по мнению главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимура Хромаева, размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за усугубления демографического кризиса.

Действующая на сегодняшний день пенсионная система зависит от того, сколько человек сейчас работает, и делает отчисления в ПФУ.

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