Украина Украинским пенсионерам грозит сокращение выплат в полтора раза

2021-02-17 18:00

 

Вопрос введения накопительных пенсий до сих пор обсуждается. Их хотят использовать вместе с действующими солидарными пенсиями. Если это не сделать, то размер пенсий сократится в полтора раза с 28,7% до 18% от зарплаты уже в 2025 году.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная на Пенсионном форуме.

«Таким показателям есть объяснение: взносы платят 13,2 млн работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров», — отметила Лазебная. По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не произошла, Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.

При этом, по мнению главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимура Хромаева, размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за усугубления демографического кризиса.

Действующая на сегодняшний день пенсионная система зависит от того, сколько человек сейчас работает, и делает отчисления в ПФУ.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Индексация пенсий в Украине: кому и насколько повысят выплаты уже с 1 марта

2021-02-16 22:00

Украине грозит третья волна коронавируса: врач озвучил прогноз и назвал сроки

2021-02-11 16:30

В Украине повысили выплаты по уходу за детьми-инвалидами. Сколько добавят

2021-02-06 11:30

Новая выплата пенсий, когда и сколько денег получат украинцы: "Каждому пенсионеру..."

2021-02-02 16:30

Еще новости в разделе "Украина"

Заказать водительские права онлайн - новую услугу введут в апреле

2021-02-17 21:00

В Украине упростили назначение льгот и перерасчет пенсий: подробности

2021-02-17 20:00

Украинским пенсионерам грозит сокращение выплат в полтора раза

2021-02-17 18:00

Минздрав расширил список доступных лекарств

2021-02-17 17:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Заказать водительские права онлайн - новую услугу введут в апреле 2021-02-17 21:00
В Украине упростили назначение льгот и перерасчет пенсий: подробности 2021-02-17 20:00
Украинским пенсионерам грозит сокращение выплат в полтора раза 2021-02-17 18:00
Минздрав расширил список доступных лекарств 2021-02-17 17:30