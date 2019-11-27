Детали Руководство ФГИ подставляет Зеленского теневой приватизацией «Электротяжмаша»

2019-11-27 20:38 282

Что-то совсем засбоила Зе-вертикаль в преддверии большой приватизации. Внезапно выяснилось, что заместитель председателя Фонда госимущества Сергей Игнатовский по личной инициативе, без ведома «старших товарищей», занимается предраспильной подготовкой к приватизации одного из промышленных гигантов – харьковского завода «Электротяжмаш», сообщает телеграм-канал Крокодил.

Ответственную миссия по «распилу» завода принял на себя бывший руководитель предприятия «Запорожогнеупор» и нынешний депутат Запорожского областного совета Виктор Бусько.

Следует отметить, что вся трудовая деятельность Бусько связана со структурами Рината Ахметова. Он начал свой путь вальцовщиком стана горячей прокатки на ахметовском МК «Азовсталь», затем работал на средних руководящих должностях в “Метинвесте” и, наконец, достиг должности номинального генерального директора предприятия «Запорожогнеупор», которое Ахметов приобрел в 2013 году.

Ничем выдающимся Бусько в своей жизни не отметился, разве что, как утверждает осведомленный источник в его окружении, многолетней романтической связью с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко – до недавнего времени одним из лоббистов интересов того же Ахметова.

C харьковским регионом и местным истеблишментом Бусько никак не был связан, если не считать его лоббистских гешефтов с одиозным экс-губернатором Игорем Райниным, в бытность работы последнего в администрации Порошенко. Что подтверждается и данными оперативно-технического контроля со стороны спецслужб. Также, уже известно, что по Бусько в то время работали сотрудники департамента «К» СБУ.

Что же получается, пока Игорь Валерьевич пытается раздавить железорудные ГОКи Рината Леонидовича повышенными ставками рентных платежей, Ахметов под носом у Коломойского уводит стратегически важное предприятие «Электротяжмаш» -- производителя генераторов для АЭС, ТЭС и ГЭС, а также оборудовании для железных дорог и городского электротранспорта? Причем сопровождает сделку Игнатовский, позиционирующий себя как человек Богдана.

Думается, Игнатовский заигрался. Вряд ли подобную самодеятельность одобрит дедушка Сорос - главный патрон команды реформаторов, к которой принадлежит и глава ведомства Сенниченко. Наверняка не смирится с таким развитием событий уже обозначивший свой интерес к приватизации «Электротяжмаша» Александр Ярославский. Не говоря уже о том, что Игорь Валерьевич, как всем известно, обладающий блестящим даром убеждения, легко может организовать «воспитательный момент», причем без использования анестезии.

А впереди ведь приватизация еще свыше 400 государственных предприятий. В том числе, 339-ти объектов, переданных из сферы Минэкономразвития, и еще 76-ти из Минэкоэнерго, Мининфраструктуры, Государственного управления делами. Среди них много лакомых кусков.

С кем из олигархов и по какому из этих объектов вел переговоры Игнатовский? И почему Коломойский не в курсе этих процессов, хотя его имя глава ФГИ Сенниченко поминает всуе почти ежедневно? Все это мы скоро узнаем.