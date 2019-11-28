Украина Стало известно, на сколько Укрзализныця поднимет тарифы в 2020 году

2019-11-29 12:43 186

"Укрзализныця" планирует поднимать тарифы на 2% в течение 10 месяцев с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года. Такие данные содержатся в проекте финансового плана компании на 2020 год.

Так, в 2020 году рынок грузовых и пассажирских перевозок может ожидать очередной этап роста тарифов. Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация.

Согласно проекту финансового плана "Укрзализныци", объем грузовых перевозок увеличится на 5,5%, по сравнению с ожидаемым грузооборотом в 2019 году - до 192,6 млн ткм.

Доходы "Укрзализныци" в следующем году должны вырасти на 13%, по сравнению с ожидаемым доходом в этом году, и составить 105,2 млрд грн. В следующем году объем капитальных инвестиций должен составить 20,1 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 10 лет и в два раза больше ожидаемых капинвестиций в текущем году. Из этой суммы 11,6 млрд грн (или 58%) - собственные средства дороги, 8,4 млрд грн (или 42%) - привлеченные.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Цена газа начала стремительно расти - каким станет тариф в ноябре

2019-11-12 11:43 2424

Очередное подорожание на носу: какие продукты лучше купить уже сегодня

2019-08-12 16:30 24492

Тариф на газ для населения снижен почти на гривну за куб, но есть нюансы

2019-07-16 22:45 2583

У Гройсмана признали, что пенсии будут пересчитывать не всем украинцам

2019-06-27 10:14 9426

Еще новости в разделе "Украина"

Верховный Суд решил, в каких случаях могут забрать уже выплаченную субсидию

2019-11-29 15:34 510

Изменены правила въезда на временно оккупированные территории Донбасса

2019-11-29 14:45 117

74% украинцев поддерживают скорейшее снятие неприкосновенности с Порошенко

2019-11-29 13:44 162

Стало известно, на сколько Укрзализныця поднимет тарифы в 2020 году

2019-11-29 12:43 186
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Верховный Суд решил, в каких случаях могут забрать уже выплаченную субсидию 2019-11-29 15:34 510
Изменены правила въезда на временно оккупированные территории Донбасса 2019-11-29 14:45 117
74% украинцев поддерживают скорейшее снятие неприкосновенности с Порошенко 2019-11-29 13:44 162
Стало известно, на сколько Укрзализныця поднимет тарифы в 2020 году 2019-11-29 12:43 186

Лента

15:34 Верховный Суд решил, в каких случаях могут забрать уже выплаченную субсидию
14:45 Изменены правила въезда на временно оккупированные территории Донбасса
14:12 Рынок земли в Украине: когда фермеры могут рассчитывать на доступные кредиты
13:44 74% украинцев поддерживают скорейшее снятие неприкосновенности с Порошенко
13:16 Посла США в ЕС и ключевого свидетеля по делу Трампа обвинили в сексуальных домогательствах
12:43 Стало известно, на сколько Укрзализныця поднимет тарифы в 2020 году
12:15 Макрон прогнулся под Путина - Франция может отказаться от позиции НАТО
фото 11:42 Елена Зеленская продает желтое платье с интронизации императора Японии
КАРТА 11:14 Ситуация на Донбассе: Сепаратисты снова применили гранатометы
10:41 Нафтогаз не стал повышать декабрьский тариф на газ для бизнеса