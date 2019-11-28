Украина Стало известно, на сколько Укрзализныця поднимет тарифы в 2020 году

2019-11-29 12:43 186

"Укрзализныця" планирует поднимать тарифы на 2% в течение 10 месяцев с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года. Такие данные содержатся в проекте финансового плана компании на 2020 год.

Так, в 2020 году рынок грузовых и пассажирских перевозок может ожидать очередной этап роста тарифов. Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация.

Согласно проекту финансового плана "Укрзализныци", объем грузовых перевозок увеличится на 5,5%, по сравнению с ожидаемым грузооборотом в 2019 году - до 192,6 млн ткм.

Доходы "Укрзализныци" в следующем году должны вырасти на 13%, по сравнению с ожидаемым доходом в этом году, и составить 105,2 млрд грн. В следующем году объем капитальных инвестиций должен составить 20,1 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 10 лет и в два раза больше ожидаемых капинвестиций в текущем году. Из этой суммы 11,6 млрд грн (или 58%) - собственные средства дороги, 8,4 млрд грн (или 42%) - привлеченные.