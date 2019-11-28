Украина В Украину не пустили российского актера, который прилетел на кастинг нового сериала

2019-11-28 15:45 117

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину российского актера театра и кино.

"Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году заезжал на территорию временно оккупированной Автономной республики Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл с целью участия в кастинге одного из сериалов", – сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы, россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Всего с начала года выявлено более пяти тысяч фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. По этому нарушению составлен 4251 админпротокол.