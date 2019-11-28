Украина Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

2019-11-28 20:30 141

Репетиция зимы с морозами, которые пришли в конце прошлой недели в Украину и внесли свои коррективы в движение автотранспорта, по словам синоптиков, закончилась. На смену морозам придет потепление, правда, с дождями, а местами и мокрым снегом и сильным ветром.

Действительно ли начало зимы порадует украинцев плюсовой температурой, а не морозами?

Как рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в Украину действительно идет тепло, но продержится оно всего пару дней.

— В ближайшие двое суток будет теплая погода, температура — преимущественно плюсовая, 3−8 градусов, а на юге — до плюс 10, — говорит Голеня. - Потом ожидается похолодание: столбики термометров опустятся ночью до 0−5 градусов мороза, днем будет около 0, на юге — до 5 тепла. 29−30 ноября пойдет дождь, а затем — мокрый снег и снег. В Украине погоду будет определять влажный холодный воздух с Атлантики.

В четверг, 28 ноября, дожди пройдут практически по всей стране, днем возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем в Сумской области столбики термометров опустятся до отметки плюс 2, а в Черниговской, Полтавской и Харьковской будет около 3 градусов мороза. На юге потеплеет до плюс 10 градусов.

В пятницу, 29 ноября, дожди накроют всю Украину, к тому же будет ветрено. Днем в Сумской области — 2 градуса тепла, а во Львовской воздух прогреется до 11 градусов с пюсом.

В субботу, 30 ноября, на западе и севере страны местами возможен мокрый снег, на остальной территории, кроме юга, пройдут дожди. Днем на севере и местами в центре столбики термометров покажут плюс 4 градуса, а в Одесской области потеплеет до 12 градусов.

В воскресенье, 1 декабря, почти по всей Украине будет сухо. Лишь в Харьковской области возможен мокрый снег. Днем порывы ветра до 10 метров в секунду. В Сумской и Харьковской областях температура воздуха опустится в дневное время до 1 градуса мороза, а на юге достигнет плюс 6 градусов.

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня сейчас в Украину придет потепление и до конца ноября продержится плюсовая температура.

— Первые четыре дня декабря будет мороз, а потом на пять дней потеплеет до плюс 4. С 12 декабря и до конца месяца ожидаются морозы, — говорит народный синоптик — Впрочем они будут не сильными, максимум минус 12. И только 24−25 декабря (на католическое Рождество. — Авт.) столбики термометров могут опуститься до минус 13−15 градусов. В целом, по моим подсчетам, ожидается довольно холодная зима. Весь январь будет морозным, а в феврале станет еще холоднее. Температура достигнет минус 18−20 градусов. Снег будет идти постоянно. Долгих периодов оттепели не ожидается. Практически вся зима будет очень снежной.