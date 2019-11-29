Украина На Киев надвигаются снегопады: автодор подготовил сотни машин спецтехники

2019-11-30 11:00 159

 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице Украины ожидаются снегопалы. Как сообщили в пресс-службе Киевавтодора, коммунальщики готовы встретить непогоду.

"Предприятия Киевавтодора полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Для круглосуточных дежурств и сменной работы подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники. В частности, в конце 2018 года получено спецавтомобили "Форд" для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудование для приготовления жидких противогололедных реагентов. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли", - заявил гендиректор коммунальной корпорации Александр Густелев.

Чиновник добавил, что в прошлом сезоне Киевавтодор также приобрел 2 мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства. Установки успешно зарекомендовали себя во время интенсивных осадков.

Столичные власти надеются также на ответственность автомобилистов в период ухудшения погодных условий. В случае снегопада водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на собственных авто. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят это сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Владельцев призывают не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники. "Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.

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