Мир Ученые измерили длину хвоста кометы, которая стремительно летит к Земле

2019-12-01 13:30 360

Астрономам из Йельского университета (США) удалось измерить хвост кометы 2l/Borisov, которая движется через Солнечную систему.

Об этом сообщает журнал Вокруг Света.

Межзвездную комету 2l/Borisov впервые обнаружили этим летом. Первооткрывателем стал крымский астроном Геннадий Борисов, в честь которого и назвала комета.

Комета стала вторым, после изученного астероида Оумуамуа, «межзвездным гостем». Сейчас 2l/Borisov летит в направлении Земли. Четкие снимки были получены с помощью спектрометра, размещенного в обсерватории имени Кека на Гавайских островах.

По данным специалистов, диаметр твердого ядра кометы — всего около 1 500 километров. Однако она уже обзавелась длинным хвостом из газа и мелкой пыли, который простирается примерно на 160 тысяч километров, что примерно в 13 раз больше диаметра Земли.

В начале декабря комета приблизится на минимальное расстояние — около 305 миллионов километров, после чего начнет удаляться и в конце концов покинет нашу Солнечную систему.

Исследователи полагают, что комета сформировалась в другой планетной системе и была «выброшена» в межзвездное пространство в результате столкновения с планетой.

Причем предсказания задокументированы, как от писателей- фантастов, так и от миллиардеров и технических гуру. Они по-своему отвечали на порос, что же ждет человечество в будущем.