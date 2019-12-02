Украина Арестованы подозреваемые в обстреле машины Соболева и убийстве 3-летнего ребенка

2019-12-02 13:05 102

Полиция задержала подозреваемых в убийстве ребенка при обстреле автомобиля в центре Киева.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.

Подробности силовики пока не разглашают.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 " заявил, что у подозреваемых изъяли предметы преступления и другие доказательства, которые показывают то, что они имеют отношение к этому убийству.

"Далее их ждет мера пресечения, думаю, что это будет арест, дальше полиция будет искать, кто был именно заказчиком этого преступления. Мы понимаем, что это было заказное убийство. Мишенью был Соболев, он уже знает, что задержанные лица причастны к убийству его сына, сейчас он вместе с полицией высчитывает версии, с кем у него были конфликты и кто мог быть заказником нападения на него и его семью ", - сообщил Геращенко.

ФОТО + ВИДЕО: В ЦЕНТРЕ КИЕВА ОБСТРЕЛЯЛИ RANGE ROVER, ПОГИБ РЕБЕНОК

Известно, что полиция сняла видео с камер наблюдения и быстро установила личности преступников.

"Это молодые люди, их место работы и связи сейчас проверяются и устанавливаются ", - добавил замминистра. Версии он отказался называть, поскольку это может повредить следствию.

Напомним, вчера вечером в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.

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Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье115 УК Украины.

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