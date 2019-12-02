Украина Покушение на депутата Соболева: названы версии

2019-12-02 16:30 261

 

Полиция рассматривает несколько версий, но главная - финансовая деятельность депутата, а также профдеятельность.

Полиция предоставила охрану депутату Киевского облсовета Вячеславу Соболеву после покушения на него накануне. Об этом на брифинге в понедельник, 2 декабря, заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Предоставили ему полицейское сопровождение, пока полицейские охраняют", - сообщил Крищенко.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что по подозрению в покушении и убийстве ребенка задержали двух молодых людей 18 и 19 лет.

Клименко назвал и главные версии. В частности, это семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.

Крищенко отметил, что им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. 

Кроме того, в полиции уточнили, что в момент стрельбы в машине Соболева находился он, его супруга, маленький сын и еще одна женщина.

Также в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения.

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