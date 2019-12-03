Украина Курс доллара не помешал: Нефьодов отчитался о перевыполнении плана на таможне

2019-12-03 18:30 132

В ноябре 2019 года таможня, руководство которой находится под пристальным вниманием контролирующих органов, выполнила план по сборам в государственный бюджет, перечислив 30,3 млрд грн. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Результаты ноября. План выполнили, перечислили 30,3 млрд грн в бюджет. И это при том, что у нас только увеличивается несоответствие заложенного в бюджет курса гривни объективной реальности. В бюджете на конец года – 29,4 грн/долл., а у НБУ сегодня – 23,97 грн/долл.", – написал Нефьодов на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние три месяца (сентябрь-ноябрь) поступления от таможни в госбюджет составили 3,87 млрд долларов, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"При этом стоимостные объемы налогооблагаемого импорта уменьшились на 7% (в первую очередь из-за падения мировых цен на уголь, газ, нефть). То есть сейчас таможня собирает больше налогов при уменьшении стоимости ввозимых товаров. В результате за последние месяцы возросла налоговая нагрузка на 1 доллар импорта – с 0,26 доллара в 2018 году до 0,27 доллара в 2019 году", – отметил глава Таможенной службы.

Как заявил Нефьодов, также растет таможенная стоимость несырьевого импорта (с 1,5 доллара за килограмм до 1,6 доллара за килограмм), что свидетельствует о постепенном уменьшении "серого импорта".

По данным Госказначейства на 29 ноября, в прошлом месяце таможенные органы обеспечил поступления в госбюджет на сумму 26,51 млрд грн при плане в 26,18 млрд грн. При этом в ноябре 2018 года таможенные поступления были значительно больше – 33,58 млрд грн.

Согласно данным Госказначейства, таможенные поступления за 11 месяцев 289,53 млрд грн, что на 35,74 млрд грн или на 11% меньше запланированных.