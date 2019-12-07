Украина Украинцы могут не платить по завышенным квитанциям на газ: детали

2019-12-08 15:00 195

НКРЭКУ прокомментировала завышенные платежки украинцев за газ и объяснила, какие нарушения их вызывают.

Так, сообщается, что облгазы корректируют показания счетчиков потребителей таким образом, что населению приходят завышенные платежки за газ. Платить за такой перерасчет семьи не обязаны, пишет Obozrevatel.

В официальном заявлении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг говорится о том, что облгазы не имеют права на перерасчет.

«Регулятор публично обращается к операторам ГРМ с требованием придерживаться в своей деятельности действующим законодательством и цивилизованных правил работы на рынке природного газа», – говорится в обращении.

Разницу в показаниях, которую питаются переложить на плечи украинцев, должны покрывать за счет общего тарифа. Таким образом, любые дополнительные платежи являются незаконными.

Ранее «Хвиля» писала, что Коболев допустил двукратное подорожание газа. Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что при остановке транзита через Украину российского газа цена «голубого топлива» может увеличиться вдвое. По его словам, данный вопрос пока только гипотетический. Также он считает, что кризисные цены довольно сложно спрогнозировать, но возможно, что «цена на первых порах может и удвоиться».

Также «Хвиля» сообщала, что Гончарук анонсировал снижение платежек за коммуналку. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинетом министром разработан механизм, который позволит украинцам на 30% снизить размер платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Тем временем коммунальные услуги в Украине значительно подорожали. В октябре текущего года платежки за жилищно-коммунальные услуги увеличились почти на 30%.

При этом задолженность населения страны по уплате за ЖКУ на конец октября 2019 года составила 52,1 млрд грн., сообщила Государственная служба статистики Украины.