Мир Лукашенко загнал Путина в тупик, к такому Россия не готова: "Союза не будет"

2019-12-08 13:30 324

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о равных условиях

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи беларуский лидер заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при одном условии. Это – равные экономические условия для предприятий обеих стран.

Лукашенко уточнил, что речь не идет о снижении для его страны цен на газ или на нефть, однако он хочет, чтобы процесс интеграции проходил в равных экономических условиях.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и покупать нефть не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные условия были. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», – подчеркнул глава Беларуси.

Если это условие не примет Путин, то создать основу отношений в рамках Союзного государства не получится.

Как известно, вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.

Он предусматривает создание единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Тем временем беларусы вышли на митинг против интеграции с Россией, хотя пару дней назад Лукашенко обещал, что в Сочи не будет подписан документ, который может причинить вред стране.

 

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