Курьезы видео МИД Мексики жестко отреагировал на обвинение своего посла в краже книг

2019-12-09 15:46 126

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о намерении уволить посла в Аргентине Оскара Рикардо Валеро Ресио Бесерра, если подтвердится подозрение, что он украл книгу из магазина. 

“Я попросил Комитет по этике проанализировать дело посла в Аргентине, обвиняемого в краже книг в известном книжном магазине. А пока я приказал ему вернуться домой.

Если будет подтверждено, что видео (с камер наблюдения в магазине) соответствует действительности, он будет немедленно уволен с должности. Ноль терпимости к нечестности", - сказал Эбрард в Twitter.

Аргентинские власти обвиняют дипломата в краже книги. Инцидент произошел в прошлом году, но об этом стало известно только в эти выходные, когда в СМИ появилось видео с камер наблюдения магазина El Ateneo Grand Splendid в Буэнос-Айресе.

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видео МИД Мексики жестко отреагировал на обвинение своего посла в краже книг 2019-12-09 15:46 126
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Посла США в ЕС и ключевого свидетеля по делу Трампа обвинили в сексуальных домогательствах 2019-11-29 13:16 957
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