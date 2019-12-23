Попавшийся на краже книг посол Мексики подал в отставку

Посол Мексики в Аргентине Рикардо Валеро подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. Это произошло после новых обвинений в магазинной краже.
Напомним, местные СМИ распространили видео, на котором видно, как дипломат крадет книги в книжном магазине. История вызвала большой резонанс в обществе и стала причиной дипскандала.
"Рикардо Валеро - замечательный человек, он проходит неврологическое лечение, и я желаю ему скорейшего выздоровления", - написал министр иностранных дел Марсело Эбрард в Twitter.
МИД Мексики уже принял отставку Валеро.