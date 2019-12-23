Мир Попавшийся на краже книг посол Мексики подал в отставку

2019-12-23 14:43 177

Посол Мексики в Аргентине Рикардо Валеро подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. Это произошло после новых обвинений в магазинной краже.

Напомним, местные СМИ распространили видео, на котором видно, как дипломат крадет книги в книжном магазине. История вызвала большой резонанс в обществе и стала причиной дипскандала.

"Рикардо Валеро - замечательный человек, он проходит неврологическое лечение, и я желаю ему скорейшего выздоровления", - написал министр иностранных дел Марсело Эбрард в Twitter.

МИД Мексики уже принял отставку Валеро.