Мир Попавшийся на краже книг посол Мексики подал в отставку

2019-12-23 14:43 177

Посол Мексики в Аргентине Рикардо Валеро  подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. Это произошло после новых обвинений в магазинной краже. 

Напомним, местные СМИ распространили видео, на котором видно, как дипломат крадет книги в книжном магазине. История вызвала большой резонанс в обществе и стала причиной дипскандала.

"Рикардо Валеро - замечательный человек, он проходит неврологическое лечение, и я желаю ему скорейшего выздоровления", - написал министр иностранных дел Марсело Эбрард в Twitter.

МИД Мексики уже принял отставку Валеро.

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Мир

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