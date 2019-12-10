Мир ФБР обнародовало выводы о вмешательстве Украины в американские выборы

2019-12-10 15:12 264

В Федеральном бюро расследований США заявили, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рэй, передает ABC News.

"У нас нет информации, свидетельствующей о том, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года", - сказал Рэй.

Директор ФБР отметил, что угрозой для президентских выборов 2020 году в США является Россия.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию материалов, которые доказывают вмешательство Украины в американские выборы.

Напомним, 13 марта Пол Манафорт был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по результатам расследования Роберта Мюллера российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию. Манафорт обвиняется в сговоре с целью скрыть десятки миллионов долларов, заработанных в результате лоббирования интересов пророссийского политика Виктора Януковича в Украине, и сговоре с целью вмешательства в дела свидетелей, а также за банковское и налоговое мошенничество.