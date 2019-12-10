Мир Названа причина смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

2019-12-10 17:00 210

 

Причиной смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стала "аллергическая реакция" при плановой операции в Мюнхене. Об этом сообщил главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, передает РИА Новости.

Как стало известно сегодня, в возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Напомним, Лужков - один из самых известных российских политиков эпохи 90-х. Он возглавлял Москву на протяжении 18 лет, с 1992 до 2010 года.

Информацию о его смерти официально подтвердил нынешний глава города Сергей Собянин. Он охарактеризовал Лужкова как жизнерадостного человека и указал, что тот руководил столице в сложный постсовесткий период. Уже известно, что похоронят Лужкова в Москве на Новодевичьем кладбище.

Как сообщалось, три года назад, в 2016-м, он был госпитализирован. Даже ходили слухи о его клинической смерти.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Известна вероятная причина масштабного пожара в колледже Одессы

2019-12-05 09:44 606

Названа возможная причина заболевания от вейпов

2019-11-10 12:00 2010

Названа новая дата и условия разведения сил в районе Петровского

2019-11-05 08:40 993

Названа реальная причина гибели экс-министра агрополитики Тараса Кутового

2019-10-29 14:14 1161

Еще новости в разделе "Мир"

Названа причина смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

2019-12-10 17:00 210

ФБР обнародовало выводы о вмешательстве Украины в американские выборы

2019-12-10 15:12 261

Беларусь на десятки млн снизила сумму компенсации за грязную нефть из РФ

2019-12-09 14:45 348

Instagram вводит ограничения по возрасту - кому запретят вход в аккаунт

2019-12-09 09:40 732
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Названа причина смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова 2019-12-10 17:00 210
ФБР обнародовало выводы о вмешательстве Украины в американские выборы 2019-12-10 15:12 261
Беларусь на десятки млн снизила сумму компенсации за грязную нефть из РФ 2019-12-09 14:45 348
Instagram вводит ограничения по возрасту - кому запретят вход в аккаунт 2019-12-09 09:40 732

Лента

19:00 Пенсии-2020: как изменятся требования к стажу и размер выплат
18:30 На флоте рассказали, что будет с возвращенными из РФ моряками
видео 18:00 Саммит в Париже: Путин выдал свою болезнь на встрече с Зеленским
17:30 Пристайко коротко подытожил достижения "нормандской встречи"
17:25 Автомобиль главы федерации ММА в Ирпене могли поджечь люди Константина Бедового по прозвищу Костя Калоша
17:00 Названа причина смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова
16:30 В Украине мошенники нашли новую схему с картами: под угрозой все
15:46 Путин заигрывает с украинскими олигархами - предлагает газ на 25% дешевле
15:12 ФБР обнародовало выводы о вмешательстве Украины в американские выборы
14:45 Генассамблея ООН приняла вторую резолюцию по Крыму