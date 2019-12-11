Мир «Нравится вам это или нет». Эрдоган заявил, что симпатизирует Трампу и Путину

2019-12-11 19:30 228

 

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает лидерами, вызывающими восхищение, президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и катарского шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Об этом сообщает Аmerican Іndependent.

Эрдоган заявил, что изо всех сил пытается назвать вдохновляющего лидера из Европы, но не может найти такого.

«Когда мы смотрим на Европу, возникает серьезный кризис лидерства, вакуум лидерства. Я не нахожу в себе смелости назвать лидера, который является образцовым в Европе», — сказал он.

Однако Эрдоган похвалил Трампа как открытого лидера, который говорит то, что у него на уме.

«Нравится вам это или нет, господин Трамп — это важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи ясно и открыто, и я говорю ему вещи очень открыто», — сказал он.

Также Эрдоган назвал Путина человеком, у которого нет «скрытой повестки дня» и откровенного и открытого по отношению к Турции.

По мнению президента Турции, шейх Тамим «молодой и динамичный лидер», который поддерживает бедные страны.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне не хотят мира на Донбассе

2019-11-26 18:30 1026

Президент Турции Эрдоган лично вернул скандальное письмо Дональду Трампу

2019-11-14 08:39 1260

Трамп пытается купить лояльность Эрдогана за 100 миллионов долларов

2019-11-13 12:16 699

В ближайшее время Эрдоган прилетит в Киев к Зеленскому

2019-11-11 15:14 1581

Еще новости в разделе "Мир"

«Нравится вам это или нет». Эрдоган заявил, что симпатизирует Трампу и Путину

2019-12-11 19:30 228

Названа причина смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

2019-12-10 17:00 483

ФБР обнародовало выводы о вмешательстве Украины в американские выборы

2019-12-10 15:12 420

Беларусь на десятки млн снизила сумму компенсации за грязную нефть из РФ

2019-12-09 14:45 483
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

«Нравится вам это или нет». Эрдоган заявил, что симпатизирует Трампу и Путину 2019-12-11 19:30 228
Названа причина смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова 2019-12-10 17:00 483
ФБР обнародовало выводы о вмешательстве Украины в американские выборы 2019-12-10 15:12 420
Беларусь на десятки млн снизила сумму компенсации за грязную нефть из РФ 2019-12-09 14:45 483

Лента

22:00 Погода на Новый год и Рождество удивит всех, прогноз резко изменился: к чему готовиться
21:30 Стала известна дата боя Усик - Чисора: промоутер раскрыл детали
21:00 Гончарук объяснил, как будут повышать прожиточный минимум
20:30 В НАБУ рассказали, кого и как будут наказывать за незаконное обогащение
20:00 У Зеленского изменили текст заявления по итогам "нормандского саммита"
19:30 «Нравится вам это или нет». Эрдоган заявил, что симпатизирует Трампу и Путину
19:00 Шахтер — Аталанта. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
видео 18:30 После драки в Раде "слуга народа" попал в больницу
18:00 В Украине не хватает органов для трансплантации – Минздрав
17:30 В Кремле прокомментировали итоги «нормандского саммита»