Мир «Нравится вам это или нет». Эрдоган заявил, что симпатизирует Трампу и Путину

2019-12-11 19:30 228

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает лидерами, вызывающими восхищение, президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и катарского шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Об этом сообщает Аmerican Іndependent.

Эрдоган заявил, что изо всех сил пытается назвать вдохновляющего лидера из Европы, но не может найти такого.

«Когда мы смотрим на Европу, возникает серьезный кризис лидерства, вакуум лидерства. Я не нахожу в себе смелости назвать лидера, который является образцовым в Европе», — сказал он.

Однако Эрдоган похвалил Трампа как открытого лидера, который говорит то, что у него на уме.

«Нравится вам это или нет, господин Трамп — это важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи ясно и открыто, и я говорю ему вещи очень открыто», — сказал он.

Также Эрдоган назвал Путина человеком, у которого нет «скрытой повестки дня» и откровенного и открытого по отношению к Турции.

По мнению президента Турции, шейх Тамим «молодой и динамичный лидер», который поддерживает бедные страны.