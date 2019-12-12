Украина Новый Трудовой кодекс отменит все ограничения на сверхурочную работу

2019-12-12 18:00 276

Проект нового Трудового кодекса предусматривает неограниченные сверхурочные работы, которые будут оговариваться в договоре с работодателем, а также основания, согласно которым привлекается работник к ним. Изминения дают право привлекать к работе ночью и сверхурочно женщин с детьми и без их согласия, а работающие мамы потеряют право брать оплачиваемый дополнительный отпуск, который сейчас составляет 10 выходных.

Об этом сообщает УНН.

Согласно «Статье 48» проекта продолжительность рабочего времени составит 40 часов в неделю, а вот продолжительность смены определяет работодатель, учитывая сферу и специфику деятельности. Сверхурочными часами будут считаться те, которые по продолжительности сверх установленных в течение смены (дня).

К сверхурочным работам можно привлекать всех, кроме лиц некоторых категорий:

Женщины в положении (беременные);

Несовершеннолетние (лица до 18 лет);

Работников на вредных и тяжелых производствах (тяжелые условия работы);

Людей с инвалидностью можно привлекать лишь в том случае, если сверхурочные работы не противоречат их здоровью и медицинским показателям, а также лишь с согласия человека с инвалидностью.

А вот «Статья 71» дает гарантии на оплату работы за выход в ночную смену, сверхурочно, в выходные или нерабочие дни. Так за работу в ночное время работник должен получить не менее 20% от ставки за каждый рабочий час в соответствии с трудовым договором. За выход в нерабочие или выходные дни, заработная плата должна составлять как минимум на 20% выше, чем сумма ставки в обычный трудовой день, в пределах суммы установленной в трудовом договоре.

Получается, что доплата за сверхурочные часы в выходные и в праздники будет равна 20% , а не 100% как сейчас.