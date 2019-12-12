Украина Сильные морозы и снегопады: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима

2019-12-12 19:00 9759

 

По его словам, пришедшая оттепель не задержится надолго и ей на смену придут зимние морозы.

"С 13-14 декабря и до конца месяца в Украине будет холодно. Сначала температура опустится до 6−8 градусов мороза. А 19-23 декабря по ночам ожидается минус 12-14", - поделился синоптик.

Он отметил, что будут два периода сильных снегопадов: с 22 по 24 и с 27 по 29 декабря.

"Снег останется до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4-6 мороза, не больше. Так что в новогоднюю ночь у нас будут и снег, и небольшой мороз. Вот такая погода в декабре нас ожидает", - рассказал Горбань.

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