Украина Гривня крепнет: в Украине снова просел курс доллара

2019-12-12 20:00 255

 

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 13 декабря

На пятницу, 13 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

 12.1213.12Изменение
1 доллар США 23,60 грн 23,56 грн - 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 12 декабря курс доллара снизился еще на четыре копейки после падения на девять копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 6 по 13 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 34 копейки. При этом в НБУ ранее назвали причины падения курса доллара, а премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что благодаря укреплению гривни украинцы становятся богаче.

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