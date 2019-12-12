Украина Гривня крепнет: в Украине снова просел курс доллара

2019-12-12 20:00 255

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 13 декабря

На пятницу, 13 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

12.12 13.12 Изменение 1 доллар США 23,60 грн 23,56 грн - 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 12 декабря курс доллара снизился еще на четыре копейки после падения на девять копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 6 по 13 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 34 копейки. При этом в НБУ ранее назвали причины падения курса доллара, а премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что благодаря укреплению гривни украинцы становятся богаче.