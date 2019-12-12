Украина В Киеве задержали известную волонтерку по подозрению в убийстве Шеремета

2019-12-12 17:38 342

Юлия Кузьменко задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

В Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

Об этом в Facebook написал адвокат Влад Добош. По его словам, ей инкриминируют умышленное убийство. "Задержана Юлия Кузьменко по подозрению в соучастии совершения какого-то убийства! Врача, волонтера! Еду к ней домой, должно быть обыск! Это писец", - написал адвокат. Игорь Мосийчук сообщил, что ее задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета. "Только соратники Юлии Кузьменко подтвердили, что она тоже задержана по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета", - написал Мосийчук.