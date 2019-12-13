Украина документ У Порошенко уже нашли алиби для подозреваемой в убийстве Шеремета

2019-12-13 14:13 375

Нардеп от Евросолидарности Яна Зинкевич заявила, что у военного медика Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, есть алиби. Она опубликовала в Facebook справку об участии Дугарь в АТО на момент, когда было совершено убийство.

"На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные в отношении Яны, абсурдны даже по своей сути, и притянуты за уши", - отметила Зинкевич.

Документ был выдан на основании извлечения из 15 приказов командира оперативно-тактической группировки "Донецк" в разные периоды с июня 2016 года по 23 мая 2018 года. Данная справка является основанием для предоставления Дугарь статуса участника боевых действий.