Украина Организаторов убийства Павла Шеремета найти не удалось, - прокурор

2020-09-29 13:42 210

Следствию не удалось установить организаторов убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в обвинительном акте, который зачитал прокурор в Шевченковском райсуде столицы, сообщает Укринформ.

"В июле 2016 года, но не позднее 15.07.2016 года, не установленные следствием лица на территории Киева уговорили организованную группу, в число которой вошли Антоненко, Кузьменко, Дугарь и другие лица, не установленные на это время судом, к совершению преступления", - отметил прокурор.

По версии следствия, организаторы сообщили исполнителям информацию о месте проживания Шеремета и транспортном средстве, которым он пользуется.

В свою очередь обвиняемые - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь заявили, что не признают своей вины. Кузьменко также сказала, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте.

По данным обвинения, во время подготовки преступления подозреваемые использовали специальную терминологию во время телефонного разговора. Дугарь выполняла роль наблюдателя - изучала распорядок дня Шеремета, в то время, как Кузьменко и Антоненко были исполнителями. Андрею Антоненко инкриминируют несколько статей - убийство и хранение взрывных устройств.

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