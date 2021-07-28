Украина Дело Шеремета: суд оставил под арестом ветерана АТО Андрея Антоненко

2021-07-28 10:41

Вчера Шевченковский районный суд Киева отказался менять меру пресечения для фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко. Мужчина останется под домашним арестом, передает «Интерфакс-Украина».

Ходатайство Андрея Антоненко отклонили.

— Суд определил… ходатайство защитника… об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения, — говорится в постановлении.

Сообщается, что следующее заседание суда по делу Шеремета назначено на 2 августа.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева разрешил перевести из-под стражи на домашний арест военного Андрея Антоненко, которого обвиняют в подрыве машины белорусского журналиста Павла Шеремета в 2016 году.