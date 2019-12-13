Мир Лукашенко после неудачной встречи с Путиным ошарашил признанием: "Жить не хочется"

2019-12-14 12:00 81

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на министров, которые могут его сильно расстроить уже прям с утра, о том, что порой он не хочет жить, "батька" заявил в своем спиче во время встречи со студентами и преподавателями медицинских вузов. Обращаясь к будущим врачам, Лукашенко сказал, что знает, как им тяжело. Президент сравнил профессию медика со своей работой.

"Знаю, вам очень тяжело. Врач - жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется, - передает слова президента информагентство "Белта". - Такова ваша судьба... Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру - обратно. Потом ночь не спишь".

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Мир

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