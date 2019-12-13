Украина Границы Киева могут пересмотреть: что изменится

2019-12-14 14:30 129

 

В ближайшее время Киев может расшириться.

Об этом говорится на официальном сайте Киевского городского совета.

13 декабря на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева. Территория города Киева может увеличиться на 2771,1415 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га.

Депутаты отметили, что с 1989 года и до сих пор пределы города Киева не менялись. Лишь в сентябре 2019 года были найдены официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева.

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