Мир YouTube начал удалять контент со скрытыми угрозами и намеками на насилие

2019-12-16 09:39 180

Модераторы в YouTube будут удалять видео и комментарии со скрытыми угрозами, намеками на насилие.

Как указано в блоге YouTube, ранее платформа удаляла контент только с прямыми угрозами и призывами к насилию вроде: "Я тебя убью". Теперь YouTube запретит скрытые и побочные угрозы насилия. Речь идет о контенте, имитирующем насилие в отношении человека и использующем язык вражды.

Также модераторы смогут удалять любой контент из каналов, авторы которых систематически призывают к насилию или унижают представителей другой расы, гендера и др. Кроме того, такие каналы могут заблокировать и запретить им получать деньги за свои видео.

Согласно новым правилам, YouTube будет запрещать контент, который оскорбляет людей по признакам расы, гендера или сексуальной ориентации. Политика будет касаться всех пользователей.